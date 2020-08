OFFICIEEL: Club uit 1B toont ambitie en haalt ex-speler Lierse, STVV, Cercle en Lokeren in huis

In 1B zou het wel eens een héél spannende competitie kunnen gaan worden de komende maanden. En alle clubs versterken zich alvast enorm.

Het is niet anders voor RWDM, dat een ervaren aanvaller aan de rangen heeft weten toe te voegen in de vorm van Yvan Yagan.

De 30-jarige polyvalente speler tekent een contract voor een seizoen met optie bij de Brusselaars en moet de aanval komen versterken.

Veel ervaring in België

Hij komt over van Mariehamn in Finland, maar de Belg met Armeense roots speelde in het verleden al bij vele clubs in België.

Zo heeft hij een verleden bij STVV, Cercle Brugge, Lierse, KAS Eupen, Heist, WS Woluwe, Charleroi, Lokeren en RC Mechelen.