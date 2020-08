Icoon Van der Elst ziet grote lacune bij Club Brugge: "Ze hebben echt een targetspits nodig"

De concurrentie blijft het herhalen: Club Brugge staat op eenzame hoogte momenteel in België. Maar wil dat ook zeggen dat ze automatisch kampioen worden? Icoon Franky Van der Elst schudt van 'neen'. Hij ziet ook waar de lacune zit.

Van der Elst meent dat Club echt nog een targetman nodig heeft. "Club is heus wél al lang op zoek naar een grote, sterke spits. Daarom nog geen spits die er elk seizoen twintig maakt, dat deed Wesley ook niet. Maar wel een spits die een bal kan bijhouden, waardoor de anderen makkelijker kunnen inschuiven", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Krmencik en Okereke geven voorlopig niet al te veel thuis. "Ik kan mij heel goed voorstellen dat die drie goals Krmencik veel deugd hebben gedaan, maar of Clement hem daardoor tegen Charleroi een kans zal geven, weet ik niet. Hij haalde zaterdag niet eens de selectie. En Okereke werd al na 50 minuten vervangen, dat zegt ook wat. Krmencik en Okereke zijn altijd zo…. onzichtbaar. Of ben ik nu te streng?”

Van der Elst ziet geen gepast profiel rondlopen in de Brugse kern. “Ok, Badji is een mogelijkheid en ik vind sowieso dat leeftijd niet mag spelen. Ze hebben echt een targetspits nodig. Eens iemand die een hoge bal vanop de flanken kan binnenkoppen. Zaterdag was Badji de enige die eens op goal kon koppen, met de andere 40 voorzetten werd niks gedaan.”