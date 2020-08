Ook bij OHL eerste coronageval, maar match tegen Eupen niet in gevaar

De spelers, staf en medewerkers van OH Leuven hebben hun verplichte coronatesten achter de rug. Daarbij kwam één positief geval aan het licht.

De persoon die positief testte, heeft geen symptomen en wordt zeven dagen in quarantaine geplaatst. "Het gaat niet om een speler. Uit respect voor de privacy van deze persoon wordt de naam niet bekend gemaakt en zal er niet verder over gecommuniceerd worden", laat OHL weten.



Alle andere geteste personen zijn negatief getest. Er is geen impact op de wedstrijd van maandag tegen Eupen.