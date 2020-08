Selectie Racing Genk: 'man van vijf miljoen' opvallende afwezige

Racing Genk start zondag aan de competitie met de lastige verplaatsing naar Zulte Waregem. De Limburgers maakten zaterdag alvast de selectie bekend, met daarin enkele opvallende afwezigen.

Hannes Wolf, de Duitse T1 van Racing Genk, heeft in zijn selectie een plaatsje voor nieuwkomers Dessers en Munoz. Ook Luca Oyen, hét jonge talent van de Limburgers, zit in de 20-koppige selectie. Ook doelman Maarten Vandevoordt is, na zijn periode in quarantaine, weer van de partij.

Dat is niet het geval voor Theo Bongonda, die eerder deze week een positieve test aflegde. Maar ook Patrik Hrosovsky werd niet geselecteerd. De 28-jarige Hrosovsky werd door Racing Genk vorig seizoen voor vijf miljoen weggeplukt bij Viktoria Pilsen. Ook Odey werd gepasseerd.

Dat de Tsjech de selectie niet haalt, is ongetwijfeld een teken aan de wand. Zeker gezien Bryan Heynen ook volop aan zijn terugkeer timmert. Hrosovsky ligt nog tot 2024 onder contract in de Luminus Arena.