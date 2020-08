Geen TV-abonnement voor de wedstrijd van uw favoriete ploeg? Volg alle zondagse matchen op de voet via Voetbalkrant.com

Beschikt u niet over het juiste TV-abonnement om de wedstrijd van uw favoriete ploeg voor de beeldbuis te volgen? Niet getreurd! Onze redacteurs zijn zondag ter plekke en geven LIVE tekstupdates bij STVV - Gent, Essevee - Genk, Mechelen - Anderlecht en Kortrijk - W.-Beveren.

Op de homepagina van Voetbalkrant.com vindt u om 11u steevast de voorbeschouwingen op alle wedstrijden in de Jupiler Pro League van die dag. Op zondag 9 augustus staan er vier competitiewedstrijden op het programma en die hebben we gemakkelijkheidshalve hieronder nog even opgesomd.

Via een simpele klik op de wedstrijd wordt u doorverwezen naar de pagina waar u: een voorbeschouwing leest, de opstellingen kan vinden, live tekstupdates krijgt tijdens de wedstrijd, kan discussiëren op ons forum en na de wedstrijd een uitgebreid verslag krijgt!

13u30: STVV - KAA Gent: Volg het HIER

16u: Zulte Waregem - KRC Genk: Volg het HIER

18u15: KV Mechelen - Anderlecht: Volg het HIER

20u45: KV Kortrijk - Waasland-Beveren: Volg het HIER