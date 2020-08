Spelers zonder club willen nu tekenen en trainers willen nu versterking: toch beweegt er weinig op de mercato

Sommige clubs wachten op het juiste moment om toe te slaan op de transfermarkt. Veel voetballers zitten bij de start van de competitie nog zonder club en moeten straks misschien heel wat lagere looneisen stellen.

We hebben het al bij heel wat contractloze spelers gehoord: 'de mercato zit muurvast'. Ze spreken van interesse en informele contacten, maar er wordt niets concreet. Opvallend genoeg klinkt vanuit de clubs hetzelfde geluid. 'Het moet nog losbarsten'.

Nicky Hayen voelt dat zijn Waasland-Beveren nog versterkingen nodig heeft om degradatie te kunnen ontlopen. "Ons huiswerk is niet af. We hebben spelers met maturiteit en ervaring nodig. Dat beseffen we. Maar de transfermarkt is nog niet losgebarsten", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen.

Contradictorisch

Dan is de situatie met veel clubloze spelers toch wat contradictorisch. De spelers zonder contract willen graag bij een nieuwe club tekenen en trainers willen zo snel mogelijk versterking.

"Spelers vragen nu bij wijze van spreken nog een miljoen, maar zij zullen over een paar weken ongetwijfeld goedkoper worden", luidde de mogelijke verklaring van Hayen. Zijn clubbestuurders nog aan het wachten tot de looneisen bij de transfervrije spelers zullen zakken?