Plezierreisje, transfertrip of beide? Dennis brengt rustdag door in Cannes

De spelers van Club Brugge genoten maandag van een rustdag. Daar heeft Emmanuel Dennis optimaal gebruik van gemaakt, want de Nigeriaanse spits bracht samen met ploegmaat Odilon Kossounou zijn vrije dag door in... Cannes.

Op Instagram poseerde Emmanuel Dennis in een privéjet en hij postte ook een foto aan de zijde van Odilon Kossounou op een boulevard in Cannes. Een daguitstap naar de Franse zuidkust.

Verkennend gesprek

Of hij er louter voor zijn plezier was dan wel om te onderhandelen is niet volledig bekend. De Nigeriaanse spits werd de voorbije weken in verband gebracht met club uit grote competities, maar startte vorige zaterdag nog aan de aftrap tegen Charleroi. Volgens Het Laatste Nieuws voerde hij wel een verkennend gesprek in Frankrijk.

Na de match gaf Philippe Clement aan dat hij nog op Dennis rekent bij Club Brugge. Dat deed de oefenmeester van Club overigens ook al na de bekerfinale...