Ivan Leko komt met behulp van opmerkelijke statistieken nog eens terug op het zure puntenverlies tegen Moeskroen: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Na de overwinning in de Beker van België had Antwerp ook gehoopt om de Jupiler Pro League met een voltreffer te beginnen. Maar de verhoopte zege bleef uit en Moeskroen ging met een punt aan de haal. Ivan Leko kon zijn ogen amper geloven na de puntendeling.

In zijn analyse na de match gaf Leko al aan dat hij zijn team in de toekomst nog meer kansen wil zien creëren, maar dat zijn ploeg de match altijd had moeten winnen gezien het kansenverloop. Nadat hij het enkele dagen kon laten bezinken blikte hij nog een keer terug op de 1-1 en hij haalde een statistiek boven: de 'expected goals' (het verwachte aantal goals op basis van de grootte van de kansen).

"Wij speelden 1,85 expected goals bij elkaar en Moeskroen 0,07", legde Ivan Leko uit. De verwachte score was dus veeleer 2-0 in plaats van 0-0, maar... "dat is voetbal. En dat is ook waarom we er zo van houden. Neymar verdient meer dan heel de selectie van Atalanta samen", verwees hij naar de kwartfinale in de Champions League tussen PSG en Atalanta (2-1).

0.07 expected goals, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo laag en toch scoren ze!

Het is dus niet altijd de favoriet die wint. "In normale omstandigheden win je die dus met 2-0 of 3-0. We waren niet geweldig, dat klopt, maar we waren wel veel beter. We zijn niet tevreden met het resultaat, maar we zijn wel over enkele zaken tevreden. We gaven letterlijk niets weg: 0.07 expected goals, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo laag en toch scoren ze." En als Moeskroen 0.07 expected goals had, dan lag de waarde van de kans van Bakic nog een stuk lager. Want Moeskroen had nog enkele schotjes van ver laten noteren.

Maar hij keek ook in eigen boezem. "Die expected goals van de tegenstander zo laag mogelijk houden is een ding, maar we moeten zelf ook zo veel mogelijk kansen proberen te creëren aan de overkant. Zo win je matchen en we willen natuurlijk alle matchen winnen. Liefst met 3-0", besloot hij. Tegen Cercle Brugge zondag volgt een herkansing.