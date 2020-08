Opvallend: Faysel Kasmi maakt de overstap van Eerste Amateur naar de Bulgaarse eerste klasse

Faysel Kasmi gaat voor de derde keer in zijn carrière bij een buitenlandse club voetballen. De voormalige middenvelder van Lierse trekt naar de hoogste afdeling in Bulgarije.

Faysel Kasmi werd als een grote belofte beschouwd na zijn doorbraak bij K Lierse SK in 2014, maar na zijn overstap naar Standard was hij de weg wat verloren. Hij ging bij Omonia Nicosia en Waterford twee buitenlandse avonturen aan en in 2018 belandde hij bij Beerschot-Wilrijk.

Daarna trok hij naar Geel en in het afgelopen seizoen droeg hij het shirt van Visé (Wezet) in de hoogste amateurklasse. Maar hij gaat de Luikse club alweer verlaten. De 24-jarige middenvelder tekende een tweejarig contract bij Tcherno More Varna, een Bulgaarse eersteklasser.