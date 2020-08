Vanlerberghe blikt met gemengde gevoelens terug naar vertrek naar Club Brugge: "Ze hadden bij Malinwa gewoon geld nodig"

Jordi Vanlerberghe redde met een laat doelpunt een punt tegen RSC Anderlecht op de eerste speeldag. De middenvelder keerde deze zomer definitief terug naar KV Mechelen, nadat hij bij Club Brugge de concurrentiestrijd met Vormer, Vanaken en Rits verloor.

Ook bij Malinwa is Vanlerberghe voorlopig nog geen basisspeler. Deze keer heten zijn concurrenten Schoofs, De Witte en Vranckx. Ook in de wedstrijd tegen Moeskroen viel de jonge middenvelder pas zes minuten voor tijd in.

Op Eleven Sports kijkt Vanlerberghe terug op zijn avontuur bij Club Brugge: "Het is een ervaring geweest, maar ik ben wel blij dat ik teruggekeerd ben naar KV Mechelen. Ik doe het nu een niveautje lager om opnieuw te laten zien wat ik in mij heb. Voor de buitenwereld lijkt het misschien dat ik het niveau niet aankan, maar weet van mezelf dat ik dat niveau wel kan tonen."

Terug thuis

De reden van zijn vertrek naar blauw-zwart was wel opmerkelijk: "Ik ben met gemengde gevoelens vertrokken bij KV Mechelen. Het is niet echt in de media gekomen, maar ze hadden bij Malinwa gewoon geld nodig. Ze lieten me dan ook graag gaan. Nu ben ik terug thuis en heb ik opnieuw de rust gevonden. We hopen op het beste."