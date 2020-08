Ruud Vormer na de kritiek en de deugddoende overwinning bij Eupen: "Daarvoor zijn we Club Brugge"

Ruud Vormer bezegelde met een rake kopslag helemaal het lot van KAS Eupen: 0-4 werd het Am Kehrweg. "Ik denk dat we nu vertrokken zijn", kirde de kapitein van blauw-zwart vol gelukzaligheid.

Ruud Vormer kon voor het eerst dit seizoen écht lachen: "De kritiek de voorbije weken? Dat maakt deel uit van het voetbal. Als we verliezen is die er altijd. Daarvoor zijn we Club Brugge. Het is aan ons om dan beter te worden en verder te gaan."

"Mijn doelpunt heeft me deugd gedaan, maar het liep collectief ook gewoon lekker. We hebben een geweldige tweede helft gespeeld, al hadden we in de eerste helft ook nog wel wat last van de veelvuldige regen."

"We hebben gewonnen op een veld waar vele ploegen het lastig zullen hebben, Eupen is zeker geen slechte ploeg. En voor ons is dit een zeer nuttige zege. Ik denk dat we nu vertrokken zijn", aldus nog de kapitein van blauw-zwart.