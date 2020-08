Ivan Leko overtuigde Pieter Gerkens om voor Antwerp te kiezen: "Ik was toe aan verfrissing"

Pieter Gerkens werd op bezoek bij Cercle Brugge meteen in de basis gedropt door Ivan Leko. De Limburger bedankte met een knap doelpunt. Matchwinnaar werd hij echter niet, want de Great Old ging in de slotfase nog onderuit, waardoor ze met een schamele een op zes achterbleven.

GvA sprak met de nieuwe aanwinst van Antwerp. Na een mislukte passage bij Anderlecht tekende Gerkens voor drie seizoenen op de Bosuil. "Zowel Weiler als Vanhaezebrouck geloofden in mij. Vooral het spelsysteem van Vanhaezebrouck lag me als gegoten. Hij dropte me onmiddellijk in de ploeg. Na zijn ontslag is het ook voor mij persoonlijk bergaf gegaan."

Het was een vervelende voetblessure die Gerkens vorig seizoen van het veld hield. "In juli had ik al een ontsteking onder mijn voetzool. Ik ben er mee verder blijven spelen, wat uitmondde in een scheurtje. Hierdoor stond ik tot maart aan de kant."

Verfrissing

Een vertrek uit Brussel diende zich dan ook aan voor Gerkens. "Ten eerste komt dit door de filosofie van Anderlecht. Ze gaan nog meer nadruk leggen op de ontbolstering van de eigen jeugd. Ten tweede was ik toe aan verfrissing."

Onder meer Zulte Waregem, KV Mechelen en Standard toonden interesse, maar de keuze viel al bij al snel op Antwerp. "Het feit dat ik bij STVV al met Leko samengewerkt heb, gaf Antwerp dat streepje voor. Er zit meer ervaring in deze kern om mee te kunnen doen voor de prijzen", aldus Gerkens.