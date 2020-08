5 miljoen van Gent voor 21-jarige Belg volstaan niet, goudhaantje moet nog veel meer opbrengen

Gisteren werd al bekend dat zowel Standard als Gent een bod gedaan hebben op Mike Trésor Nadyishimiye. Serieuze bedragen ook, maar bij Willem II denken ze in een heel andere grootteorde.

Ndayishimiye scoorde vorig seizoen vijf goals en gaf drie assists in 20 matchen voor Willem II. Ze deden een serieuze inspanning om hem bij de club te houden. Standard had zo'n 2,5 miljoen euro voor hem over en Gent zelfs 5 miljoen euro. Maar beide bedragen volstonden dus niet.

De Tilburgers willen van de ex-Anderlecht-winger hun recordverkoop maken. Dat betekent dus dat ze meer dan 7 miljoen - die ze in 2008 kregen voor El Hamdaoui - willen vangen.