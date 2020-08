18-jarige Badji maakt indruk, ook in eigen land: "Als hij zo doordoet, wordt hij een grote van het mondiale voetbal"

Philippe Clement kijkt niet naar namen en leeftijd. Youssouph Badji deed het goed in de voorbereiding en kreeg van zijn trainer een basisplaats in de eerste matchen. Dat deed de 18-jarige Senegalees trouwens niet slecht. In Senegal zijn ze alvast niet verrast.

“Omdat het een jongen is met het aanpassingsvermogen om eender waar te spelen”, zegt Youssouf Dabo, coach van de U20 van Senegal, in de Krant van West-Vlaanderen. “Er zijn misschien spelers met meer technische kwaliteiten, maar hij bezit de mentaliteit voor de top. Hij wil absoluut slagen in dit milieu, is zich bewust van wat hij kan en wat hij niet kan en weet hoe hij zijn limieten moet compenseren."

Badji heeft iets speciaals, dat heeft ook Clement al opgemerkt. "Mentaal is hij sterk en fysiek is hij in staat om langdurig veel inspanningen te blijven leveren. Hij is groot én snel, springt hoog, is aanwezig in de duels én is sterk met het hoofd. Dat is veel voor zo’n jonge speler."

"Maar er zijn in zijn spel ook nog veel dingen te verbeteren. Soms doet hij onnodige inspanningen en is hij daardoor niet scherp genoeg voor doel. Youssouph is een speciaal profiel, iemand die verschillende profielen in zich verenigt. Als hij blijft werken zoals hij bezig is en gespaard blijft van blessures, wordt hij een grote van het Senegalese én mondiale voetbal."