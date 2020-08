Anderlecht heeft nog aanvallende versterking op het oog en lonkt naar aanvaller van Atalanta

Anderlecht heeft offensief toch wel al het één en ander binnengehaald, maar heeft toch nog een aanvaller op zijn lijstje staan. Daarvoor kijken ze richting Italië, waar de 20-jarige Ebrima Colley op het verlanglijstje staat.

Colley is een alternatief voor Tolu Arokodare. Zoals u al gelezen hebt, wil de aanvaller van het Letse Valmiera graag naar paars-wit, maar ligt zijn club dwars. Colley is een meer haalbare optie aangezien Atalanta de Gambiaan wil uitlenen. Hij kwam dit seizoen amper in het stuk voor en speelde slechts vijf wedstrijden als invaller.

Bij de Primavera - de beloftenploeg van Atalanta - speelde hij het seizoen 2018-2019 afwisselend op de flank en in de spits. Hij kan ook beide posities invullen. Anderlecht moet wel afrekenen met de concurrentie van Genoa en Parma.