Anderlecht heel voorzichtig met aanvaller die het verschil kan maken: "Hij kan één van de beste spelers in België zijn"

Hoe zit dat eigenlijk met Zakaria Bakkali? De winger dook vorig seizoen in de laatste matchen ineens weer op, maar sindsdien is weer alle spoor van hem verdwenen. Een zoveelste blessure. Bij Anderlecht zijn ze voorzichtig optimistisch, want eigenlijk is Vincent Kompany een fan.

Bakkali traint al sinds juli weer mee, maar een wedstrijdselectie heeft hij nog niet gehaald. De 24-jarige winger moest na een paar succesvolle invalbeurten eind vorig seizoen de strijd weer staken. Een kleine ingreep aan de knie die hem praktisch heel het seizoen in de ziekenboeg hield, drong zich op.

Sindsdien probeert de medische staf hem heel voorzichtig wedstrijdfit te krijgen. Met héél veel voorzichtigheid zelfs, want zijn lichaamsbouw maakt het er niet makkelijker op. Bakkali heeft in de loop der jaren heel veel spiermassa opgebouwd - vooral in zijn bovenbenen -, maar dat zorgt er ook voor dat de druk op zijn gewrichten heel groot is.

"We zijn inderdaad heel voorzichtig met hem, net als met Dimata", zegt Vincent Kompany. "Als hij een goeie week op training heeft, is hij één van de beste spelers in België. Maar hij heeft nog een weg af te leggen. We mogen hem niet te vroeg brengen of we zijn hem weer voor veel langere tijd kwijt."

Bakkali krijgt speciale oefenvormen om zijn explosiviteit weer te krijgen. Hij heeft nog een contract tot 2022 en bij paars-wit willen ze hem eigenlijk niet kwijt, want op training laat hij zien dat hij aanvallend heel efficiënt kan zijn. En daar ontbreekt het de Brusselaars nu en dan wel aan...