Testcase? Dit weekend tot 1500 supporters in dit Belgisch stadion voor profvoetbal: "We are all back!"

Aernout Van Lindt

Foto: © photonews

Ben Weyts heeft de deur op een kier gezet na de laatste veiligheidsraad wat betreft het toelaten van meer dan 400 supporters in een voetbalwedstrijd. Dit weekend is er alvast een eerste testcase. RWDM mag namelijk van het stadsbestuur van Sint-Jans-Molenbeek meer dan 400 fans toelaten tot het stadion. Er zijn protocols geschreven, waarbij de plaatselijke autoriteiten kunnen kiezen hoeveel fans het stadion mogen betreden. 1500 fans Bij de Brusselaars maken ze zich sterk dat ze voor het duel tegen Lommel vrijdagavond tot 1500 supporters mogen ontvangen. "De beschikbare plaatsen worden exclusief toegewezen aan al onze ABONNEES en SPONSORS! We zijn alvast blij jullie opnieuw te mogen verwelkomen in onze tempel", zijn ze opgetogen op de sociale media van RWDM.



