Kompany wacht op fitte Tau: Zuid-Afrikaan ligt in de bovenste schuif

De verrassing van de voorbije weken bij Anderlecht was toch wel de basisplaats van Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige Belgisch-Marokkaanse aanvaller trok zijn streng wel, maar het is in afwachting tot Percy Tau klaar is.

Vincent Kompany ziet immers een bijzonder grote rol weggelegd voor de Zuid-Afrikaan. Iets wat zijn vele landgenoten/fans graag zullen horen. In principe is het plan om Tau basisspeler te maken van het moment dat hij volledig fit is. De technische staf van Anderlecht meent dat hij heel wat efficiëntie kan toevoegen aan het elftal. Zijn statistieken bij Club Brugge waren in die optiek trouwens niet zo slecht: 3 goals en 4 assists in amper 898 speelminuten. Kompany en co zijn ervan overtuigd dat hij met heel wat meer vertrouwen veel mooiere stats zal kunnen voorleggen. "Hij is er bijna. Hij staat er kort bij", zei Kompany woensdag. De bedoeling is om hem zo snel mogelijk, maar zonder overhaasten zoveel mogelijk minuten te geven. Maar aangezien Kompany met Dimata al een speler heeft die hij na een uur naar de kant moet halen, wil hij zeker zijn dat Tau eerst de volle negentig minuten aankan. Twee spelers die na een uur gewisseld moeten worden beperkt hem te veel voor de slotfase. Maar dat Tau in de bovenste schuif ligt, is duidelijk.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (28/08).