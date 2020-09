Revelatie Joris Kayembe had het erg zwaar in Frankrijk: "Coach vertelde me dat ik in vierde klasse thuishoorde"

Joris Kayembe is ongetwijfeld een van de revelaties van het seizoensbegin in de Jupiler Pro League. De aanvallend ingestelde linkerflankverdediger doet bij Charleroi de naar AA Gent vertrokken Nurio Fortuna vergeten.

Bij Eleven Sports komt de jonge Belg terug op zijn turbulente carrière tot dusver. "Bij Porto was het Lopetegui die me zei dat ik carrière kon maken als linksachter. Bij Nantes had ik de eer om Claudio Ranieri als coach te hebben. Helaas gooiden twee blessures daar roet in het eten", aldus Kayembe.

Vahid Halilhodzic, toch niet de eerste de beste, had het bij Nantes niet zo gezien in Kayembe. "Hij kwam me doodleuk zeggen dat ik niet goed genoeg was voor de Ligue 1 en thuishoorde in vierde of vijfde klasse. Gelukkig ben ik zelf wel steeds blijven geloven in mezelf."

En dus belandde Kayembe bij Charleroi. Een stap die de Brusselaar zich nog niet beklaagd heeft. "Ik wil dat Charleroi uitgroeit tot een grote club. Het is enorm lang geleden dat ik me nog zo goed voelde bij een club. Deze club lijkt wel gemaakt voor mij. Of ik geloof in een selectie van de Rode Duivels? Dat is zeker mogelijk. Als je ziet dat er acht spelers uit de Jupiler Pro League geselecteerd zijn, dan is dat hoopgevend. Het zou geweldig zijn", besluit Kayembe.