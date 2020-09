'Absolute Europese topclub komt aankloppen voor Anderlecht-youngster'

Zijn doelpunt voor de Rode Duivels heeft duidelijk de nodige indruk gemaakt bij de Europese topclubs, want er is opnieuw interesse in de winger.

Jérémy Doku staat opnieuw in de belangstelling van Liverpool. Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden donderdag. Liverpool Ook in 2017 wilde men bij Liverpool al eens uithalen en de winger inlijven, nu is er sprake van hernieuwde interesse in de debutant bij de Rode Duivels. Paars-wit heeft aangegeven dat ze van de interesse weten, maar dat er geen gesprekken gaande zijn. Ze willen Doku dit seizoen zeker nog graag op Neerpede houden.