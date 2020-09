'Anderlecht opperde tiental opties naast Hoedt, dacht aan ervaren Rode Duivel en drukt door in Bundesliga'

Bij RSC Anderlecht hebben ze verdedigende versterking nodig door het stoppen van Vincent Kompany en de blessure van Elias Cobbaut. Wesley Hoedt is een optie, maar blijkbaar niet de enige speler waar aan gedacht wordt.

RSC Anderlecht had volgens Turkse media namelijk ook ene Majid Hosseini op de radar staan, een Iraans international. Dat kon u enkele dagen geleden HIER al lezen.

Hosseini is blijkbaar echter maar een van het tiental opties die bij paars-wit de voorbije dagen op tafel lagen ter vervanging van Kompany (en de geblesseerde Cobbaut) centraal achterin.

Falette

Ook aan Thomas Vermaelen werd (even) gedacht, maar de 34-jarige ervaren Rode Duivel zou te duur zijn en daardoor geen optie.

Wel een concrete optie is volgens Het Nieuwsblad ene Simon Falette van Frankfurt. Hij is linksvoetig en gaat in zijn laatste contractjaar bij zijn club in Duitsland.