Het spits(en)probleem bij Antwerp: "Gerkens beste alternatief" & "D'Onofrio tovert nog wel iets tevoorschijn"

Zondag 11 september trekt Antwerp met één diepe spits naar Stayen. Niet zomaar één natuurlijk, de topschutter van vorig seizoen! Maar als Dieumerci Mbokani zich blesseert, zit er geen alternatief op de bank...

Tot dusver had Ivan Leko Jonathan Bolingi nog op de bank zitten, maar de landgenoot van Dieumerci Mbokani werd deze week voor een seizoen uitgeleend. "Ze hebben mij nog gebeld, maar dat zag ik niet meer zitten", grapte Cisse Severeyns, oudgediende van de Great Old en de topschutter van 1988.

"Als Mbokani uitvalt dan zit je met een probleem. Niet alleen omwille van zijn kwaliteit, maar ook omdat er geen alternatieven zijn als diepe spits. Toch niet in systeem dat ze nu spelen, waarbij een stevige aanvaller van groot belang is", legt Severeyns uit.

Pieter Gerkens als beste alternatief

Dus als hij uitvalt, ziet Severeyns geen andere mogelijkheid dan het systeem aan te passen. "En dan is Pieter Gerkens misschien de beste kandidaat om als meest aanvallende pion te spelen. Hij moet het meer hebben van zijn loopacties, zoals bij zijn doelpunt tegen Cercle Brugge. Bij Manchester City, oké dat is van een heel ander niveau, staat er ook geen krachtpatser voorin."

"D'Onofrio is natuurlijk in staat om in laatste instantie nog iets tevoorschijn te toveren", besluit Severeyns. Maar de mercato duurt nog tot 5 oktober. Zal Antwerp zo lang nog met slechts een spits ten strijde trekken?