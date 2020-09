'Waasland-Beveren ging polsen bij overbodige spits van KAA Gent, maar hij kiest voor het buitenland'

De spelerskern van KAA Gent is aan de grote kant. Aan centrumspitsen heeft trainer Laszlo Bölöni geen gebrek. De Roemeen kiest voor één diepe spits en dat zou weleens het einde van Giorgi Kvilitaia kunnen betekenen bij de Buffalo's.

De Georgische spits van KAA Gent moest vorig seizoen Laurent Depoitre en Roman Yaremchuk voor zich dulden in de pikorde. Ook Tim Kleindienst en Anderson Niangbo staan intussen boven Giorgi Kvilitaia.

Interesse van Waasland-Beveren

De spits staat zelfs niet op de Europese spelerslijst en stuurt volgens Het Laatste Nieuws aan op een vertrek. De krant meldt dat hij dicht bij een overgang naar Anorthosis uit Cyprus staat. Er zou ook interesse zijn geweest uit België vanwege Waasland-Beveren, maar Kvilitaia lijkt zijn keuze gemaakt te hebben.

In 46 officiële matchen voor de Buffalo's was hij goed voor 7 goals en 7 assists, vooral als invaller. In 2018 betaalde Gent 3 miljoen euro voor hem aan Rapid Wenen.