Losada heeft al heel wat toppers gezien, maar... "Charleroi kan en zal voor de titel spelen, zonder twijfel"

Beerschot kreeg tegen Charleroi een les in duelkracht. De power van de Carolo's deed hen veel pijn. Dat zag ook Hernan Losada: "Ze wonnen bijna alle duels, alle fiftyfifty-ballen waren voor hen."

Het is Losada nog niet overkomen, dat hij moet toegeven dat zijn ploeg in strijdvaardigheid overklast werd. "We hebben niet de energie kunnen tonen die we nodig hadden om iets te rapen. Maar ik blijf natuurlijk trots. We hebben een heel zwaar programma gehad. Van de vier toppers die we hadden, hebben we er wel twee kunnen winnen."

Maar Charleroi, dat stak er toch bovenuit. "Charleroi en Club Brugge zijn de twee ploegen die collectief het sterkst zijn", klinkt het. "Charleroi heeft niet voor niets achttien op achttien. Charleroi kan en zal voor de titel spelen, zonder twijfel."

Losada zelf verraste door de Japanner Suzuki in de basis te droppen. "Hij heeft voor mij een goeie match gespeeld. Hij heeft gedaan wat we gevraagd hebben. Vooraf vonden we dat we meer snelheid en power nodig hadden. Achteraf is het makkelijk praten, maar ik denk dat we de beste keuzes gemaakt hebben om deze match te winnen."