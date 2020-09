Ivan Leko kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste afspraak met het Antwerp-publiek: "Het leeft in de groep"

Na zes lange maanden is het eindelijk zo ver. Zondag zien 4.000 fans van Antwerp hun helden terug aan het werk. De spelers en de trainer hebben er alvast zin in.

Zo'n 4.000 gelukkigen onder de Antwerp-fans mogen zondag afzakken naar de Bosuil. Een moment waar Ivan Leko lang op heeft gewacht. "Voetbal met publiek is een andere sport. De sfeer, de energie, alles is anders. Ook al gaat het om 'maar' 4.000 fans", legt Leko twee dagen voor zijn eerste afspraak in een redelijk gevulde Bosuil uit.

Geen extra stress

Maar het leeft niet alleen bij hem. "De spelers praten er al even over, de staf ook. Het wordt echt een speciaal gegeven. Fans maken het voetbal weer iets completer. Zeker bij Antwerp, waar de aanhang niet gewoon een groep supporters is. Ze maken deel uit van de identiteit van de club. We kunnen niet wachten op de start van die match."

Het verlangen is groot, maar zal dat niet extra stress met zich meebrengen. Een drang om het té goed te doen? Leko denkt van niet. "We weten wat we moeten doen met de bal aan de voet. Ik verwacht dus geen extra stress. De spelers gaan alleen nog meer willen presteren met de fans in het stadion. We beschikken over de nodige kwaliteit en ervaring om dit aan te pakken", besluit hij.