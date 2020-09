KV Mechelen zet in open brief de puntjes op de i over de financiële situatie

Door het hele gedoe met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx kwam KV Mechelen opnieuw in een negatief daglicht. Op de website van de Maneblussers drukt algemeen directeur Frank Lagast nu alle geruchten en foutieve informatie de kop in betreffende de financiële situatie van de club.

"Dankzij onze supporters, partners en obligatiehouders hebben we een vernieuwd stadion neergezet. Hebben we aanzienlijke schulden? Jazeker, daar zijn we altijd transparant over geweest. Wie een huis koopt, dient hiervoor ook te lenen. Betalen we onze leningen gespreid in de tijd terug? Jazeker, en altijd netjes op tijd", klinkt het.

"We hebben schulden bij honderden supporters via obligaties aan een rente van 4,25%. Ook bij investeerders zoals banken, Saffelberg Investments, onze bestuursleden, onze aandeelhouders en vele anderen zijn we – marktconforme – leningen aangegaan om onze doelstellingen te realiseren."

Waarde gestegen

"De club is dus veel breder ondersteund dan door Dieter alleen. We moeten nu gedwongen maar met het volste vertrouwen zonder hem verder. Zoals reeds gemeld hebben we ongeveer 30 miljoen euro aan langlopende schulden, maar de waarde van club en stadion is gevoelig gestegen naar meer dan 50 miljoen euro."

"De aflossingen en interesten worden steeds correct en tijdig betaald en elke supporter met obligaties kan dat volmondig getuigen. Ons vorige seizoen sluiten we af met een positief resultaat. Die cijfers kunnen we onmiddellijk communiceren zodra deze door onze commissaris-revisor en onze algemene vergadering zijn goedgekeurd."