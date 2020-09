Van der Bruggen doodeerlijk: "Standard heeft dit niet gestolen"

KV Kortrijk hoopte op het einde van de match in Sclessin nog een penalty te krijgen, maar ref Jan Boterberg weigerde op de duik van Michiel Jonckheere in te gaan. Hannes Van der Bruggen zag dat Standard de zege verdiende.

Van der Bruggen was eerlijk in zijn analyse. "Standard heeft deze overwinning niet gestolen. We wisten dat een verplaatsing naar Luik sowieso geen gemakkelijke wedstrijd zou zijn. In de eerste helft konden we de bal niet voldoende in de ploeg houden, al scoren we wel een heel mooi doelpunt. Zo zaten we, misschien tegen de gang van het spel, opnieuw in de wedstrijd", zei hij na de match.

Michiel Jonckheere kreeg in de slotfase geel voo een schwalbe, terwijl hij een penalty verwachtte. "In de tweede helft kwamen we iets beter in de wedstrijd, met wat kleine kansjes. Op het einde is er dan een discutabele fase met de fout op Jonckheere. Daar zal ieder wel zijn eigen gedacht over hebben. Dit is onze tweede nederlaag van het seizoen, dat is op zich niet slecht. Volgende week wacht Antwerp, dat wordt opnieuw een zware affiche."