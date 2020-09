Pro League wijst ongehoorzame fans met de vinger: "Dit hypothekeert de verdere terugkeer van het publiek"

Na twee speeldagen met publiek in de stadions heeft de meerderheid van de fans getoond dat het kan: supporteren met respect voor de coronamaatregelen. Er waren ook enkele incidenten die niet door de beugel konden en die worden veroordeeld door de Pro League.

De Pro League gaf een verwittiging aan de clubs die de fout in gingen. Zo kregen Beerschot en KRC Genk een onvoldoende van de aanwezige spotters. Minister Ben Weyts legde Genk zelfs een sanctie op. De volgende thuismatch wordt het aantal toegelaten fans gehalveerd.

Om nieuwe incidenten te voorkomen heeft de Pro League een nieuw persbericht rondgestuurd, gericht aan de fans.

De terugkeer van fans de voorbije 2 weekends in de Pro League gebeurde dankzij maanden intensief werk en samenwerking tussen de clubs, overheden, virologen en de Pro League.

Hoewel niet altijd evident, volgde de overgrote meerderheid van de fans de voorbije 2 speeldagen alle maatregelen en bepalingen op. Een minderheid van de aanwezige supporters legde echter de bepalingen en voorschriften naast zich neer. Het management van de Pro League nam intussen contact met de betrokken clubs om herhalingen van inbreuken te vermijden.

Terwijl wij de meerderheid van de bezoekers willen danken voor hun positieve instelling, dienen wij het negatieve gedrag van deze minderheid te veroordelen. Het brengt de volksgezondheid in gevaar, het toont geen respect voor de inzet van de clubs en alle medewerkers die bijzonder hard gewerkt hebben om de terugkeer van fans mogelijk te maken en hypothekeert de verdere terugkeer van het publiek in onze stadions.

De strijd tegen de Covid-19 pandemie is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Niet evident, wel noodzakelijk. De sfeer en de blijdschap die de terugkeer van de fans in onze stadions vorige week met zich meebracht, toont nog eens aan dat voetbal met fans het allermooiste is, voor iedereen op en rond het veld. Laat ons samen er voor zorgen dat lege stadions definitief tot het verleden behoren.