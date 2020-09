Anderlecht heeft een 'transfer' beet! Verloren zoon is na maanden terug uit Jamaica

Kemar Lawrence is terug van weggeweest. Meer zelfs: de flankverdediger staat ondertussen al opnieuw op het trainingsveld van RSC Anderlecht.

Kemar Lawrence verbleef de voorbije maanden in zijn thuisland. De ware reden is nooit naar buiten gekomen, maar de Jamaicaan was er wegens familiale problemen.

Ondertussen is Taxi - het was in de Major League Soccer de bijnaam van de pijlsnelle flankverdediger - klaar om effectief zijn debuut te maken. We rekenen de invalbeurt van vorig seizoen eventjes niet mee.

Concurrentiestrijd

Ondertussen heeft RSC Anderlecht met Bogdan Mykhaylichenko al een stevige concurrent voor Lawrence in huis gehaald. De komende dagen staan er wellicht gesprekken op het menu tussen de speler en Vincent Kompany.