Nill De Pauw maakt zich klaar voor eerste caps: "Ik hoop dat corona geen roet in het eten gooit"

Echt een laatbloeier kan je Nill De Pauw niet noemen en toch zal hij pas op zijn 30e voor het eerst afzakken naar de nationale ploeg. Binnen twee weken vervoegt hij de Congolese selectie.

Nill De Pauw kwam als jeugdspeler uit voor de Belgische nationale ploegen en wou het tot Rode Duivel schoppen, maar die droom werd helaas voor hem nooit waar. Nu wordt de in Kinshasa geboren flankspeler toch international, maar dan bij Congo.

Een eerste preselectie in november 2019 draaide op niets uit voor De Pauw, die toen voor Rizespor uitkwam. "Ik viel uiteindelijk af omdat er problemen waren met mijn papieren. Nu is dat allemaal in orde. Ik heb er lang op moeten wachten, maar ben blij dat ik er eindelijk bij ben", was de Antwerp-speler dolblij bij Gazet van Antwerpen.

Risico?

In 2019 geraakten de papieren niet in orde en toen was er van het coronavirus nog geen sprake. "Nu maar hopen dat corona geen roet in het eten gooit. Ik hoop dat ik groen licht krijg van de club. Ik ga ervan uit dat de ­FIFA alles goed regelt en dat ik nadien niet in quarantaine moet."