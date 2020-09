"Drie dagen lang een pijnscore van 10 op 10": OHL zonder eerste doelman naar KAA Gent

Oud-Heverlee Leuven kreeg in de openingsfase van de competitie voortdurend af te rekenen met blessures en moet het straks ook zonder doelman Daniel Iversen redden. Hij viel uit tijdens het duel tegen KV Oostende en is niet tijdig hersteld voor de verplaatsing naar de Ghelamco Arena.

Romo

"Hoelang hij out is, valt niet te voorspellen. Begin deze week gaf hij zichzelf drie dagen op rij een pijnscore van tien op tien. Dat is dus totaal ondraaglijk. Ondertussen zit hij op zes", gaf Marc Brys aan bij Het Nieuwsblad. Iversen werd vervangen door Romo, die ook zaterdag in doel zal staan. Keet komp zo op de bank terecht.

Brys wou overigens nog iets kwijt over de partij tegen Oostende, waar OHL enkele scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel kreeg. "Iedereen heeft het over die strafschop en dat doelpunt die ons vorige week ontnomen zijn, maar de fout op Iversen vond ik minstens even erg." De onfortuinlijke doelman botste bij een corner tegen een speler van Oostende aan.