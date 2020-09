Er kwamen heel wat emoties los bij het doelpunt van Loris Brogno: "Ik kan meer tonen"

Beerschot kende een moeilijke middag tegen Waasland-Beveren. Na een kwartier stond de thuisploeg al 0-2 achter, maar ze konden de scheve situatie nog helemaal rechttrekken dankzij doelpunten van Tissoudali, Suzuki en Brogno.

Loris Brogno mocht in de slotfase voor de tweede keer dit seizoen invallen en hij was zeer belangrijk voor Beerschot, want hij werd de matchwinnaar door voor de 3-2 te zorgen in het absolute slot. Aangezien hij weinig speelminuten krijgt dit seizoen, kwamen er dan ook heel wat emoties bij zijn viering los. Volgens Brogno was het een logische reactie.

"Ik denk dat mijn reactie normaal was. Wij zijn nu al enkele maanden aan het trainen, maar ik heb nog niet veel speelminuten gekregen. Ik werk hard en vandaag werd ik daarvoor beloond. Ik ben niet gefrustreerd, maar ik kan meer tonen", aldus Brogno na de wedstrijd.