Miguel Van Damme zal zondag te zien zijn op Jan Breydel bij Brugse derby

Miguel Van Damme speelde twee seizoenen geleden zijn laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League maar staat nog altijd op de loonlijst van Cercle Brugge.

Zaterdag raakte bekend dat Miguel Van Damme opnieuw hervallen is met zijn leukemie. De kanker was na een test teruggevonden in zijn beenmerg. Van Damme meldde het nieuws zelf en bekende dat hij ongeneeslijk ziek is.

Zondag staat de Brugse derby op het menu tussen Club Brugge en Cercle Brugge. Normaal gezien hangt er dan een geladen sfeer in het Jan Breydelstadion, ook zonder al te veel supporters.

Maar dat zal nu een beetje anders zijn want de onfortuinlijke Miguel Van Damme zal de aftrap geven tussen de twee Brugse ploegen. "Verenig binnen Fort Jan Breydel en geef hem een hartverwarmend applaus als steun!", klinkt het bij Club Brugge.