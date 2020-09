Het geheim achter het succes van Karim Belhocine: "Dat laat hem toe om ook hard te zijn met zijn spelers"

Vanavond staat Moeskroen tegen Charleroi op het programma. De fiere leider kan 21 op 21 pakken onder Karim Belhocine. Een straffe stoot, vooral omdat weinigen in hem een trainer zagen. Maar analist Nordin Jbari kent het geheim van de coach van de Carolo's.

Belhocine gaat heel vertrouwelijk om met zijn spelers, maar... “Karim is erg gepassioneerd en zijn kracht is dat zijn menselijke kant hem toelaat om soms hard te zijn tegen zijn spelers”, zegt Jbari in De Zondag. “Omdat hij eerst een band met hen smeedt, hun vertrouwen wint en dicht bij hen staat, aanvaarden ze dat."

Maar ook zijn tactische ingrepen doen het. "Cruciaal voor het huidige succes is geweest dat hij de geblesseerde Diandy niet verving door een andere fysiek sterke verdedigende middenvelder, maar door Morioka. Daarmee gaf hij aan: ik blijf wel uitgaan van een verdedigend blok, wat het DNA van de club is, maar ik wil iets meer zelf creëren. Dat is de evolutie die hij persoonlijk maakte en die nodig was om van een play-off 1-ploeg te kunnen evolueren naar een ploeg die het Club Brugge lastig kan maken.”