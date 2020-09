Standard wil deze week ook nog iets halen: "Daar zitten we krap"

Standard leed thuis puntenverlies tegen Zulte Waregem nadat Philippe Montanier zijn ploeg helemaal omgooide. De coach had het liever niet gedaan, maar met een drukke week in het vooruitzicht kon hij niet anders.

Maar er was onvrede op Sclessin. Vooral Duje Cop was de gebeten hond, ondanks dat hij een assist gaf. De supporters wilden Mehdi Carcela en Montanier gaf toe. “De supporters mogen fluiten. Ze betalen voor hun kaartje, maar ik wil mijn speler steunen. Daarom applaudisseerde ik voor hem. Hij speelde een goede tweede helft, gaf een assist en heeft zijn hoofd niet laten hangen", verdedigde hij zijn middenvelder.

Zondag staat de Waalse derby tegen Charleroi op het programma en tussendoor wacht het Hongaarse Fehervar. Ook de transferperiode loopt zondag af... “Op de flanken zitten we krap”, gaf Montanier aan. “Ik zou het niet erg vinden als daar nog iemand bijkomt. Vergeet niet dat er met Bastien en Lestienne twee belangrijke spelers out zijn, toch zijn we nog altijd competitief. Dat is bemoedigend voor het vervolg.”