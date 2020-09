Thorup debuteert met puntendeling: "Teleurstelling is groot, al ben ik blij met de reactie van mijn ploeg"

Racing Genk is er tegen KV Oostende niet in geslaagd de drie punten over de streep te trekken. De ploeg van Jess Thorup speelde meer dan een halfuur met zijn tienen en zag in de slotfase de zege nog ontglippen.

De vijftigjarige coach van Racing Genk was na afloop dan ook teleurgesteld. Zijn team speelde bij momenten heel aardig voetbal, maar de rode kaart van Toma bracht Genk in de problemen.

"De teleurstelling was enorm groot in de kleedkamer. Iedereen wilde vol voor die zes op zes gaan. De rode kaart van Toma was het kantelpunt. We waren volop op zoek naar de 3-1", aldus Thorup. "Ik vond het eerlijk gezegd geen rode kaart, maar ik ben dan ook geen ref. Toma's tweede baltoets was niet goed, en dat wilde hij corrigeren door de bal door de benen van de verdediger te tikken. Hij had niet de intentie om die jongen te raken."

Net als vorige week tegen KV Mechelen slikte Racing Genk ook tegen KV Oostende een vroege tegentreffer. "Ik ben enorm tevreden met de reactie die ik daarna van mijn ploeg zag. We namen de controle over de partij helemaal over, tot die rode kaart. Daarna probeerden we als één team de drie punten binnen te halen, maar daar slaagden we jammer genoeg niet in."

"KVO scoorde een knap tweede doelpunt, al mocht die voorzet te gemakkelijk vertrekken. En ook in het daaropvolgende duel waren we niet fel genoeg. Uiteindelijk moeten we vrede nemen met dit punt", besluit Thorup.