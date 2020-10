OFFICIEEL: Belg met een verleden bij Antwerp, Lierse en Cercle gaat in India voetballen

Benjamin Lambot zat sinds deze zomer zonder club, maar sinds 1 oktober mag de voormalige aanvoerder van Cercle Brugge zich een Highlander noemen.

Een Highlander, dan zou je al snel aan Schotland denken, maar niets is minder waar. Benjamin Lambot maakt de overstap naar NorthEast United, de voetbalclub die een regio in India vertegenwoordigt en geen stad of deelstaat. De club staat ook bekend als de Highlanders.

Lambot was tot aan het einde van het seizoen 2018/19 aanvoerder bij Cercle en kreeg er geen nieuw contract. Vorig seizoen verdiende hij zijn boterham in Cyprus en nu gaat hij het nog wat verder zoeken. Een bijzondere uitdaging voor de 33-jarige verdediger...