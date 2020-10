Terugkeer naar Deurne Noord voor Hairemans, wellicht op de bank: "Ik ga de boel niet verzieken"

KV Mechelen speelt vrijdagavond op het veld van Antwerp. Een speciale match natuurlijk voor Geoffry Hairemans, maar de kans is groot dat de flankaanvaller op de bank moet beginnen.

Hairemans is immers zijn plaats kwijtgeraakt aan Gustav Engvall. Ook Nikola Storm heeft plaats moeten maken voor Mrabti. “Het is niet dat Nikola en ik het slecht deden, maar wanneer aanvallende spelers veel kansen missen, is het ­logisch dat de trainer iets anders probeert. Met een beetje meer ­efficiëntie stonden we wellicht nog in de ploeg", aldus Hairemans in GvA.

"Of daar onderling over gesproken wordt? Dat gebeurt wel eens, maar daarom gaan Storm en ik de boel nog niet verzieken. Daarvoor is onze groep te sterk.”

Hairemans weet dat hij zal moeten knokken voor zijn plaats. “Vorig ­seizoen moest ik voornamelijk ­tegen Kaya opboksen. Nu is de concurrentie voorin een stuk ­groter. Ach, in een kern met ­dertig man is het niet onlogisch dat je al eens op de bank belandt."