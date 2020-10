'Anderlecht weigert bod van meer dan twintig miljoen euro op Doku'

Het talent en de ontwikkeling van Jérémy Doku heeft concrete interesse van buitenlandse ploegen opgewekt. Het Franse Rennes heeft een bod gedaan op de 18-jarige voetballer van RSC Anderlecht. De Brusselaars hebben dat bod echter geweigerd.

Het Laatste Nieuws meldt dat Rennes meer dan twintig miljoen euro geboden heeft. Onvoldoende dus voor RSCA. Aangezien Gent met David een jonge, aanvallend ingestelde speler verkocht heeft voor dertig miljoen euro, zal Anderlecht zich mogelijk niet met veel minder tevreden stellen.

Het valt af te wachten of Rennes daardoor de piste Doku laat varen of de ploeg uit de Ligue 1 toch bereid is om meer centen voor hem op de tafel te leggen. Als Rennes zijn bod nog verhoogt met enkele miljoenen, kan er nog aan een akkoord gewerkt worden.