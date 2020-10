"Mooi van Anderlecht dat het corona niet aanhaalt als excuus voor zwakke start"

Anderlecht staat dit weekend voor een belangrijke wedstrijd. Winnen tegen Club Brugge en de zwakke seizoensstart is vergeten, verliezen en het bengelt in de middenmoot met 13 op 24.

Toch zijn er verzachtende omstandigheden. Verschillende spelers kregen namelijk te kampen met het coronavirus. Daardoor was het de laatste weken puzzelen voor Vincent Kompany, maar die wil absoluut niet weten van uitstellen.

"Dat siert hem. Hij had corona makkelijk kunnen inroepen als excuus voor de zwakke seizoensstart, maar dat deed hij niet", zegt Vandenbempt in Het Nieuwsblad. "Toch is het zeker een factor. Vijf basisspelers missen is niet niks."

"Elke keer is het bang wachten op de resultaten van de tests. Trainingen moeten verplaatst moeten worden tot iedereen safe verklaard is. En spelers als Vlap en Zulj zijn volgens de regels van de Pro League inzetbaar voor de topper tegen Club Brugge, maar hebben de voorbije tijd nauwelijks getraind. Anderlecht voetbalt al weken ook tegen FC Corona."