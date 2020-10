Benavente stuurde opmerkeijke Belgische club wandelen: "Antwerp was de beste optie voor mij"

Luciano D'Onofrio deed zijn reputatie wederom alle eer aan en haalde nog flink uit in de laatste dagen van de mercato. Cristian Benavente was één van de aanwinsten die de sportief directeur van Antwerp uit zijn hoge hoed toverde.

De Peruviaanse spelmaker wordt een seizoen gehuurd van van het Egyptische Pyramids FC met aankoopoptie. Benavente heeft natuurlijk ook een verleden bij Charleroi, waar hij uitgroeide tot één van de smaakmakers van de Jupiler Pro League.

Een terugkeer naar Mambourg behoorde ook tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk viel de keuze op Antwerp. "Ik ken er iedereen, voelde me er altijd goed, maar soms moet je voor een nieuwe uitdaging kiezen", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Europa League

"Antwerp was de beste optie voor mij, zij toonden trouwens ook vorig jaar al interesse. En dat ze Europa League spelen, heeft uiteraard ook invloed gehad. Kunnen meedoen in de op één na hoogste competitie in Europa was nog een troef. Dat ik weer in België speel, is ook positief voor m'n internationale carrière. Hopelijk kom ik weer in beeld bij de nationale ploeg."