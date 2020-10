Missie 'next generation': na de vuurdoop van vijf Rode Duivels vierden ook vier Jonge Duivels hun debuut

De Rode Duivels hebben een druk schema en door het coronavirus loopt de planning nog wat meer in de war. Daardoor maakten maar liefst vijf spelers hun debuut voor de nationale ploeg. Een dag later noteerden we ook enkele nieuwkomers bij de Jonge Duivels.

De oefeninterland tegen Ivoorkust betekende voor Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe en Hendrik Van Crombrugge hun allereerste cap voor de nationale ploeg van België. Die eerste drie kwamen over van de nationale U21, waardoor Jacky Mathijssen, bondscoach bij de beloften, ook enkele wijzigingen moest doorvoeren. De Jonge Duivels speelden en wonnen (5-0) een EK-kwalificatiematch tegen Wales met vier debutanten in de ploeg, waarvan twee als titularis. Mathijssen posteerde Standard-doelman Arnaud Bodart onder de lat en dropte Ahmed Touba (RKC Waalwijk, ex-Club Brugge) in de verdediging. Othman Boussaid (Utrecht, ex-Lierse) en Marco Kana (Anderlecht) maakten hun eerste minuten bij de Jonge Duivels als invallers.