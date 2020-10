Depoitre over 'de match te veel', die hem maanden achtervolgde: "Dan bekruipt je toch de schrik"

Laurent Depoitre is eindelijk weer helemaal pijnvrij. Een blessure aan de voet speelde hem maandenlang parten. "Tegen Cercle heb ik de match te veel gespeeld", geeft hij nu toe.

Op 1 maart speelde AA Gent tegen Cercle en voelde de grote aanvaller dat het niet meer ging. Maar ik wil altijd alles spelen. Als ik wat pijn voel, probeer ik daar abstractie van te maken en de pijn te verbijten. De fysieke toestand neemt het bij mij niet over op de wil om te spelen", verklaart hij in HLN. "Het wás niet meer redelijk op dat moment."

Maandenlang zat hij ermee verveeld. "Het ene moment ging het iets beter, maar dan was er weer een terugval. Mentaal begon dat ook te wegen. Op een bepaald moment ben ik me beginnen afvragen of mijn voet ooit nog zou genezen. In het begin zei men me dat het twee weken zou duren, maar die twee weken werden een maand. En twee maanden, enzovoorts. Niemand kon me zeggen wanneer het zou ophouden. Dan bekruipt je toch wat schrik."