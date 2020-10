Thorup kiest voor deze doelman en zoekt mannen die de kar op sleeptouw kunnen nemen

Jess Thorup wou gisteren op zijn persconferentie nog niet zeggen wie er in doel zal staan tegen Charleroi, maar HBvL kwam achter zijn keuze. Danny Vukovic wordt de nummer 1.

Het was een keuze tussen de jonge Maarten Vandevoordt en de ervaren Vukovic. Maar de Deen meent leiders nodig te hebben in zijn elftal, want het verschil tussen het aanwezige talent en het behaalde niveau is te groot. Hij heeft dus mannen nodig die zich eens kwaad kunnen maken en een groep kunnen leiden.

En dan kijkt hij ook naar Joakim Maehle, die op de laatste transferdag een droomtransfer naar Marseille zag afspringen. "Maehle mag ontgoocheld zijn. Maar hij stelde ook meteen dat hij alles zou blijven geven voor de ploeg en deze club. Dat heeft hij bevestigd in het gesprek dat we hadden", aldus Thorup in de krant.