Drie Antwerpse nieuwkomers laten zich meteen zien: "Nog maar aan 50% van hun mogelijkheden" en "We hadden geen voorbereiding"

Bij Antwerp vielen er enkele nieuwkomers meteen positief op. En dat doet coach Ivan Leko ook heel veel deugd. "Nu begint mijn werk echt."

Achterin trok Jérémy Gelin meteen zijn streng bij The Great Old. "Met drie spelen ben ik nog wel gewoon van vorig jaar bij Rennes, dus het ging wel. We hebben onze streng getrokken, het contact met de andere verdedigers was prima", aldus de nieuwkomer.

"Hij is een goede speler die ons geeft wat we nodig hebben in balbezig. Het was voor hem natuurlijk niet makkelijk man tegen man tegen een goede aanvaller van Zulte Waregem die twintig centimeter groter is dan hem." (LEES over het debuut van Chory met analyse van coach Dury HIER nog eens wat meer!)

Bij een topclub is er nu eenmaal geen tijd

"Maar bij een topclub is er geen tijd. Ook niet voor Ampomah of Benavente", verwees Leko naar zijn andere nieuwkomers. Die laatste scoorde zelfs meteen. "Drie keer trainen en ze moeten meespelen en dan moeten we hopen dat de resultaten volgen."

"Het is jammer dat we nu geen voorbereiding van zes weken hebben, maar we moeten het er mee doen. Ze kunnen veel, maar Ampomah en Benavente zijn nu nog maar aan 50% van wat ze in het verleden in België al lieten zien."