Hoe moet Anderlecht probleem oplossen? "Als we scoren, worden we een andere ploeg"

Buiten Paul Mukairu kan Vincent Kompany voor de match tegen Kortrijk rekenen op zijn volledige kern. Maar hoe gaat hij nu het probleem van die vele punten die Anderlecht op het einde van een match weggeeft oplossen?

Vier matchen en acht weggegeven punten in de laatste tien minuten. "Ja, als een match op de 80ste minuut zou eindigen, staan we eerste, met drie punten voorsprong. Het is mijn taak om te zorgen dat een zwak punt geen zwak punt blijft. Die analyse hebben we al langer gemaakt. Onze statistieken zijn heel goed tot... we een doelpunt scoren. Dan worden we een andere ploeg en dat kunnen we niet. Daarvoor zouden we andere spelers nodig hebben."

"We denken blijkbaar dat we iets moeten veranderen als we op voorsprong komen. Maar stoppen met spelen is geen optie voor ons. We moeten de bal in de eigen ploeg houden om de tegenstander van onze zestien weg te houden. Anders komen we in de problemen."

Mijn sterkte als speler was dat ik kon presteren in die stressmomenten, dat moeten onze spelers ook leren

Kompany weet waarover hij spreekt. "Toen ik bij Manchester City aankwam, stonden ze bekend om hetzelfde: het ging goed tot in de cruciale momenten. Mijn sterkte als speler was dat ik kon presteren in die stressmomenten. Dat moeten onze spelers ook leren. Een coach kan die laatste tien-vijftien minuten niet veel doen. Dat is te hectisch. Roberto Martinez kon tegen Brazilië ook nog weinig veranderen, dan ligt het bij de spelers."

Kompany benadrukt wel dat die progressiemarge er nog is. "We zijn nog altijd de jongste ploeg van de competitie. Als je deze spelers binnen afzienbare tijd weerziet op een WK dan mogen we niet vergeten dat wij ze de kansen hebben gegeven."