Francky Dury waakt voor het coronavirus: "Morgen kunnen er plots vijf spelers besmet zijn"

Francky Dury neemt het met Zulte Waregem op tegen KV Oostende en door de uitgestelde wedstrijden van de concurrentie kunnen ze een goede zaak doen.

Bij Zulte Waregem zijn ze voorlopig wat gespaard gebleven van het coronavirus. Er testten er wel al zes positief op de club, maar van een uitbraak is nog geen sprake. Toch vreest Francky Dury het virus.

"De angst groeit beetje bij beetje, maar de jongens gaan er zeer goed mee om en doen hun best om de maatregelen te volgen. Het probleem is gewoon dat je het niet ziet en vaak ook niet voelt. Dat heeft een beetje een vals gevoel van veiligheid. Onze testresultaten zullen ook pas morgen (zaterdag), met een dag vertraging, bekend zijn, dus voor hetzelfde geldt blijken we dan vijf besmettingen te hebben. We moeten daarom klaar zijn om te anticiperen", citeert Het Nieuwsblad.

Bij Zulte Waregem loopt het nog niet op wieltjes, maar Dury verwacht wel beterschap. "Tegen Club Brugge hebben we rock bottom geraakt, maar sindsdien tonen we wel dat de mentaliteit aanwezig is. Maar je mag niet verwachten dat een team dat zo diep zat er na twee wedstrijden plots terug helemaal staat. Zoiets gaat met horten en stoten. Ook het spel gaat beter, maar ook dat vraagt tijd."