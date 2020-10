Buskruit in Extra Time! Frank Raes heet straffe gast welkom in de nasleep van de Antwerpse stadsderby

Elke maandagavond kaarten Frank Raes en zijn analisten in Extra Time na over de afgelopen speeldag in de Jupiler Pro League. In deze editie zal er ongetwijfeld flink wat aandacht naar de Antwerpse stadsderby gaan...

En daar hoort dus en speciale gast bij. Na de bekerwinst van Antwerp en de promotie van Beerschot kwam zowel Ivan Leko als Hernan Losada naar de studio. Maandag komt er een gast met een verleden bij beide teams: Patrick Goots. De gewezen aanvaller met buskruit in de benen speelde in de vorige eeuw voor Beerschot om later tot een absoluut clubicoon uit te groeien bij Royal Antwerp FC. In zijn sappig Kempens dialect zal hij ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen op maandagavond. Patje aan 't kanon in Extra Time... Vanavond is Patrick Goots te gast in #extratime. Analisten zijn Arnar Vidarsson en @DerFrvde. @sporza @canvastv om 22u15 — Extra Time (@VRT_ExtraTime) October 26, 2020 Naast Frank Raes en Filip Joos zullen ook Arnar Vidarsson en Franky Van der Elst aanschuiven aan tafel.