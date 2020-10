Ook Ronaldinho ontsnapt er niet aan: Braziliaan heeft positief getest op het coronavirus

De Braziliaanse voetballegende Ronaldinho heeft positief getest op het coronavirus. De ex-voetballer van onder meer FC Barcelona heeft geen symptomen, maar zit voorlopig uiteraard in quarantaine.

De coronacijfers zijn in de hele wereld opnieuw sterk aan het stijden en ook Ronaldinho is er niet aan ontsnapt. De Braziliaan heeft positief getest op het virus en volgens Sporza zit hij nu in quarantaine in een hotel in Belo Horizonte. De ex-voetballer van onder meer FC Barcelona heeft geen symptomen.