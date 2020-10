'Opnieuw staat al een match in Jupiler Pro League op de helling'

Tot op heden werden er al vier wedstrijden uitgesteld in de Jupiler Pro League en ook in 1B vielen al enkele wedstrijden in het water.

En ook op speeldag 11 zou er wel eens een wedstrijd kunnen wegvallen. Bij Sport/Voetbalmagazine zijn ze al vrij zeker. Match op de helling? Op woensdag komen resultaten binnen van nieuwe coronatesten, maar bij Moeskroen waren er bij de laatste tests nog dertien spelers besmet met het coronavirus. De kans dat zij tegen dit weekend allemaal negatief testen en ook uit quarantaine mogen? Die kans is klein. En dus lijkt de match tegen STVV in het water te vallen.